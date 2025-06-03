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Beşiktaş'tan Henry Onyekuru için açıklama!

Beşiktaş, bir dönem Türkiye’de de forma giyen Henry Onyekuru ile ilgili transfer görüşmesine dair çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş'tan Henry Onyekuru için açıklama!
Berker İşleyen
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Fayha
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Trendyol Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, Henry Onyekuru ile temas kurduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Görsel basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır. Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
son dakika beşiktaş onyekuru
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