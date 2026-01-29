SPOR

Beşiktaş'tan ikinci transfer geldi! Inter'den Asllani ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Torino’da kiralık olarak forma giyen Arnavut ön libero Kristjan Asllani’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda kulübü Inter ve oyuncu ile anlaşma sağladığı bildirildi. Oyuncunun bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Burak Kavuncu
Kristjan Asllani

Kristjan Asllani

ARN Arnavutluk
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Torino
Süper Lig ekiplerinden beşiktaş ara transfer dönemindeki ikinci hamlesini yapmaya artık yakın. Siyah-beyazlı ekip İtalya Serie A'da Inter forması giyen Kristjan Asllani'yi kadrosuna katıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ BİTİRDİ!

Beşiktaş, bu transfer için Inter ile kiralama ve zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu ile anlaşmaya vardı. Inter'in sezon başında Torino'ya kiraladığı Kristjan Asllani'nin sözleşmesinin feshedilmesi ve Beşiktaş'a katılması bekleniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Kristjan Asllani, sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş'ta!

Oyuncunun maaşını Beşiktaş karşılayacak.
Satın alma opsiyonu zorunlu değil.

İSTANBUL'A GELİYOR!

Inter ve Torino arasında fesih işlemleri tamamladıktan sonra, 23 yaşındaki orta saha Siyah-Beyazlı takıma katılacak. Beşiktaş'ın transferi için anlaşmaya vardığı Kristjan Asllani bu akşam İstanbul'da olacak.

YASİN ÖZCAN'I AÇIKLAMIŞTI...

Beşiktaş devre arasının ilk hamlesini Aston Villa'dan Yasin Özcan ile 1+4 yıllık anlaşma yaparak duyurmuştu...
"Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Yasin Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Anahtar Kelimeler:
