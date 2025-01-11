SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! Fenerbahçe istememişti, Beşiktaş resmi imzayı her an attırabilir...

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! Fenerbahçe istememişti, Beşiktaş resmi imzayı her an attırabilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.01.2025 08:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan İsmail Kartal için flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyelerinden İsmail Kartal önerisi geldi. Ligi tanıması ve Fenerbahçe'nin başında aldığı yüksek puanla dikkat çekmesi siyah-beyazlıları harekete geçirdi.

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! Fenerbahçe istememişti, Beşiktaş resmi imzayı her an attırabilir...

Beşiktaş'tan sürpriz İsmail Kartal atağı geldi. Sergen Yalçın'ın teklifi reddetmesinin ardından rotayı başka Türk teknik direktörlere kıran siyah-beyazlılardan hiç beklenmedik bir hamle hazırlığı yapılıyor.

İSMAİL KARTAL SÜRPRİZİ

ismail-kartal-fenerbahce-1695050805-116949

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi 99 puanla ikinci yapması, ligi iyi tanıması ve pozitif bir futbol oynatması Beşiktaş yönetiminin İsmail Kartal ismi üstünde olumlu düşünmesine yol açtı.

TÜRK HOCA AĞIR BASIYOR

01a6bb5b7c7d4eb0a9d47d6235625839

Başkan Serdal Adalı'nın tercihleri arasında yer aldığı iddia edilen İsmail Kartal'ın Türk olması tecrübeli çalıştırıcıyı bir adım öne geçiriyor. Siyah-beyazlılarda önümüzdeki günlerde İsmail Kartal ismi konusunda hareketli saatler yaşanabilir.

İsmail Kartal Beşiktaş'a Uygun Mu?

Evet, kesinlikle iyi bir seçim olur.
Hayır, başka bir teknik direktör tercih edilmeli.
Kararsızım, durumu izlemek gerekiyor.
İsmail Kartal başarılı olur ama futbol anlayışı tartışmalı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00
Beşiktaş Beşiktaş
-
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK

Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal son dakika haberler beşiktaş fenerbahçe son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın elini öptü 200 TL harçlık aldı

Erdoğan'ın elini öptü 200 TL harçlık aldı

Bakan Fidan'dan Fransa'ya Suriye çıkışı: Gelsinler görelim!

Bakan Fidan'dan Fransa'ya Suriye çıkışı: Gelsinler görelim!

Jose Mourinho gözünün yaşına bakmadı! Takıma geldiği gibi gönderme kararı aldı

Jose Mourinho gözünün yaşına bakmadı! Takıma geldiği gibi gönderme kararı aldı

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! Fenerbahçe istememişti, Beşiktaş resmi imzayı her an attırabilir...

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! Fenerbahçe istememişti, Beşiktaş resmi imzayı her an attırabilir...

Nuri Şahin'e henüz 25. saniyede şok! İlk 20 dakikada tam 4 gol

Nuri Şahin'e henüz 25. saniyede şok! İlk 20 dakikada tam 4 gol

Fatih Terim’den çarpıcı anlar: Al Ahli maçında tepkisi gündem oldu!

Fatih Terim’den çarpıcı anlar: Al Ahli maçında tepkisi gündem oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.