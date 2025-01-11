Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! Fenerbahçe istememişti, Beşiktaş resmi imzayı her an attırabilir...

Beşiktaş'tan sürpriz İsmail Kartal atağı geldi. Sergen Yalçın'ın teklifi reddetmesinin ardından rotayı başka Türk teknik direktörlere kıran siyah-beyazlılardan hiç beklenmedik bir hamle hazırlığı yapılıyor.

İSMAİL KARTAL SÜRPRİZİ

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi 99 puanla ikinci yapması, ligi iyi tanıması ve pozitif bir futbol oynatması Beşiktaş yönetiminin İsmail Kartal ismi üstünde olumlu düşünmesine yol açtı.

TÜRK HOCA AĞIR BASIYOR

Başkan Serdal Adalı'nın tercihleri arasında yer aldığı iddia edilen İsmail Kartal'ın Türk olması tecrübeli çalıştırıcıyı bir adım öne geçiriyor. Siyah-beyazlılarda önümüzdeki günlerde İsmail Kartal ismi konusunda hareketli saatler yaşanabilir.