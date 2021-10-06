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Beşiktaş'tan Kaan Ayhan ve Cenk Tosun planı!

06.10.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, iki milli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar sezon başında çok istediği Kaan Ayhan'ı Ocak ayında, Cenk Tosun'u ise Haziran'da bitirmeyi düşünüyor.

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan ve Cenk Tosun planı!

Beşiktaş, Kaan Ayhan için yaz transfer döneminde ısrarlı girişimlerde bulunmuş ancak kulübü Sassuolo olumsuz cevap vermişti.

Başarılı stoperden vazgeçmeyen Siyah-Beyazlılar, İtalyan takımının oyuncu hakkındaki kararını değiştirmesini bekliyor.

Sabah gazetesinin haberine göre Sassuolo'yu ikna etmeye çalışan Beşiktaş, bu transferi ocak ayında bitirmeyi hedefliyor.

Serie A'da fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da haber göndererek siyah-beyazlı kulübe gelmeye hazır olduğunu söyledi.

CENK TOSUN BEDELSİZ GELECEK

Kartal'a geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak dönen ancak Erzurum deplasmanında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta forma giyen Cenk Tosun ise ocak ayına kadar sahalara dönemeyecek.

Beşiktaş'ın Everton ile sözleşmesi sezon sonu bitecek tecrübeli golcü ile ilgili düşüncesi hazirana kadar beklemek.

Kaan Ayhan transferi gerçekleşiyorKaan Ayhan transferi gerçekleşiyor

30 yaşındaki milli futbolcunun, tam hazır hale gelmesinin şubat ayını bulabileceği belirtilirken ayrıca yüksek maliyetli kontratı nedeniyle sezon sonu daha iyi koşullarda transfer edilebileceği düşünülüyor.

KAAN AYHAN, SASSUOLO'DA NE YAPTI?

Geçen sezon Sassuolo formasıyla 23 karşılaşmada forma giyen Kaan Ayhan, skora da 1 asistlik katkıda bulundu.

26 yaşındaki milli stoper, bu sezon ise 3 mücadelede ter dökerken toplam 98 dakika sahada kaldı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Kaan Ayhan
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