Kaan Ayhan transferi gerçekleşiyor

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalara başlayan Beşiktaş, sezon başında kadrosuna katamadığı Kaan Ayhan'ı devre arasında bitiriyor. Sassuolo'da forma şansı bulamayan ve İtalyan ekibinden ayrılmak isteyen Kaan Ayhan için Siyah-Beyazlılar strateji değiştiriyor.

KAAN AYHAN BEŞİKTAŞ'A GELMEYE HAZIR

Fanatik'in haberine göre, Daha önce kiralama, satın alma opsiyonlu kiralama gibi tekliflerle Sassuolo'nun kapısını çalan Beşiktaş, bu kez devre arasında Kaan Ayhan'ın bonservisini almak için İtalyan ekibiyle temas kuracak. Sassuolo'da forma şansı bulamayan Kaan Ayhan, Beşiktaş'a gelmeye dünden razı. Öte yandan Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan da yaptığı açıklamada "Sassuolo ile anlaşılırsa oğlum Türkiye'de oynamak ister" ifadelerini kullanmıştı.



