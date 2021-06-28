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Beşiktaş'tan CAS açıklaması

28.06.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CAS, Beşiktaş’ın yaptığı itirazın reddedildiğini ve 30 Haziran’a kadar gerekli ödemelerin yapılmaması durumunda UEFA gelirlerinin %15′ine el konulacağını açıkladı.

Beşiktaş'tan CAS açıklaması

CAS, Beşiktaş’ın itirazını reddetti ve 30 Haziran’a kadar gerekli ödemenin yapılmaması halinde UEFA gelirlerinin %15′ine el konulacağını açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibariyle tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına ilişkin kararın tebliğ edildiği; bu kararın henüz kesinleşmediği bilgisine yer verilmişti.

Bu karara karşı Şirketimizce CAS'a yapılan itiraz kısmen kabul edilerek karar kısmen değiştirilmiştir. CAS kararı Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağını ve bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda Şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğini tebliğ etmektedir.

Konu ile ilgili hukuki değerlendirmeler devam etmektedir.

Kamuyuna saygı ile duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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