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Beşiktaş'tan Kenan Karaman açıklaması

24.07.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, milli golcüleri Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan Kenan Karaman açıklaması

Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'ın uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman'ın İspanya'da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edilmiştir." denildi.

Eşinin doğumu için İspanya kampından ayrılan Kenan Karaman'ın tedavisi İstanbul'da devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Karaman beşiktaş
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