Beşiktaş'tan Kenan Karaman açıklaması

Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'ın uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman'ın İspanya'da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edilmiştir." denildi.

Eşinin doğumu için İspanya kampından ayrılan Kenan Karaman'ın tedavisi İstanbul'da devam edecek.

