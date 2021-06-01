SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan Kenan Karaman girişimi

Beşiktaş'tan Kenan Karaman girişimi

01.06.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kenan Karaman’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah beyazlılar, milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Beşiktaş'tan Kenan Karaman girişimi

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Salih Uçan’ın ardından Kenan Karaman’ı da kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncunun menajerini İstanbul’a çağıran Beşiktaş yönetimi, transferi kısa süre içinde tamamlamayı planlıyor.

Siyah beyazlılar milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Serbest durumda olan Kenan Karaman, Beşiktaş’ın şartlarını kabul etmesi halinde imzalar atılacak.

Siyah beyazlılar milli futbolcuyu Ocak ayında da kadrosuna katmak istemiş ancak Alman kulübü ile anlaşma sağlanamamıştı.

Almanya’da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96’da oynayan Kenan Karaman, son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi.

Geçen sezon Alman ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki santrafor, 7 gol attı, 2 asist yaptı.

Kenan Karaman A Milli takımda çıktığı 21 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmediŞaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmedi
Dorukhan Toköz, veda ediyorDorukhan Toköz, veda ediyor
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin'de yeni kabus! İlk kez bir insana kuş gribi tanısı kondu

Çin'de yeni kabus! İlk kez bir insana kuş gribi tanısı kondu

Düğünler nasıl olacak? İşte 1 Haziran sonrası yeni kurallar

Düğünler nasıl olacak? İşte 1 Haziran sonrası yeni kurallar

Süper Lig devinden Cengiz Ünder hamlesi

Süper Lig devinden Cengiz Ünder hamlesi

Fransız ekibinden Fatih Terim'e teklif

Fransız ekibinden Fatih Terim'e teklif

G.Saray'da ayrılık! Sosyal medyadan duyurdu

G.Saray'da ayrılık! Sosyal medyadan duyurdu

Galatasaray'dan rekor transfer! Tam 25 milyon

Galatasaray'dan rekor transfer! Tam 25 milyon

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Süper Lig'i sallayacak takas!

Süper Lig'i sallayacak takas!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Batuhan Karadeniz'den resmi Galatasaray açıklaması

Batuhan Karadeniz'den resmi Galatasaray açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.