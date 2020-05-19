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Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.05.2020 21:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş, yaptığı koronavirüs test sonuçlarını açıkladı.

Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması!

Beşiktaş'ta daha önce koronavirüs tespit edilen kişilere yapılan test sonuçları açıklandı. Beşiktaş'ta daha önce pozitif çıkan sonuçlar dahil tüm koronavirüs testleri negatif çıktı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gel de testlere güven
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