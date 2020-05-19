Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması!

Beşiktaş'ta daha önce koronavirüs tespit edilen kişilere yapılan test sonuçları açıklandı. Beşiktaş'ta daha önce pozitif çıkan sonuçlar dahil tüm koronavirüs testleri negatif çıktı.
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