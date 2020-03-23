Beşiktaş'tan koronavirüs testi başvurusu!

Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş da harekete geçmeye hazırlanıyor. Takımda ve yöneticilerde semptom görünmezken kulüp tedbir amaçlı test yaptırmaya hazırlanıyor.
SERGEN YALÇIN AÇIKLADI!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Şu ana kadar bizde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak bu olmayacağımız anlamına gelmez. Hepimiz dikkat edelim ve zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim haberi Twitter hesabından paylaştı.
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