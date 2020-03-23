SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan koronavirüs testi başvurusu!

Beşiktaş'tan koronavirüs testi başvurusu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.03.2020 23:11 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart’ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.

Beşiktaş'tan koronavirüs testi başvurusu!

Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş da harekete geçmeye hazırlanıyor. Takımda ve yöneticilerde semptom görünmezken kulüp tedbir amaçlı test yaptırmaya hazırlanıyor.

SERGEN YALÇIN AÇIKLADI!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Şu ana kadar bizde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak bu olmayacağımız anlamına gelmez. Hepimiz dikkat edelim ve zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim haberi Twitter hesabından paylaştı.

fgh5464

BUSE TERİM'DEN DUYGUSAL MESAJ

hgfhfh


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Beşiktaş aradığı sağ beki Liverpool'da buldu!Beşiktaş aradığı sağ beki Liverpool'da buldu!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş fatih terim Galatasaray koronavirüs buse terim

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı!

İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı!

F.bahçe hoca kararını verdi!

F.bahçe hoca kararını verdi!

Albayrak ile tokalaşan Fatih Terim'in durumu ne?

Albayrak ile tokalaşan Fatih Terim'in durumu ne?

Fenerbahçeli yıldız açıkladı! "Karantinadayım"

Fenerbahçeli yıldız açıkladı! "Karantinadayım"

Abdurrahim Albayrak'ın karantinadaki ilk sözleri!

Abdurrahim Albayrak'ın karantinadaki ilk sözleri!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...

Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Müthiş iddia: Beşiktaş'ın şikesi de belgeli!

Müthiş iddia: Beşiktaş'ın şikesi de belgeli!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan koronavirüs testi başvurusu!

Beşiktaş koronavirüs testi yapmak için başvuruda bulundu!

Beşiktaş, Liverpool'un yıldız sağ beki Nathaniel Clyne ile ilgileniyor!

Beşiktaş aradığı sağ beki Liverpool'da buldu!

Beşiktaş'a Arsenal'dan Mohamed Elneny müjdesi!

Beşiktaş'a Mohamed Elneny müjdesi!

Demba Ba'dan Beşiktaş'a mesaj

Demba Ba'dan Beşiktaş'a transfer mesajı

Loris Karius'un yeni adresi belli oldu!

İşte Loris Karius'un yeni adresi!

Sergen Yalçın: Herkes satılabilir ama onlar kalsın

Sergen Yalçın'dan yönetime flaş transfer isteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.