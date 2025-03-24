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Beşiktaş'tan kritik Galatasaray derbisi öncesi beklenmedik açıklama: Bazı duyumlar almaktayız...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.03.2025 17:13
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Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray mücadelesi öncesi ev sahibi ekipten karşılaşmanın henüz belli olmayan hakemi için bir açıklama geldi. Siyah-Beyazlılar yapılan açıklamada TFF'ye çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan kritik Galatasaray derbisi öncesi beklenmedik açıklama: Bazı duyumlar almaktayız...

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş kritik mücadele ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi dev mücadelenin hakeminin kim olacağı merakla beklenirken Beşiktaş cephesinden konuyla alakalı bir açıklama geldi.

Beşiktaş Kulübü açıklamasında " Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir" ifadelerini kullandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

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"Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Eğer hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiyse bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerekir. Aksi halde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez.

Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz;

Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz.

Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz:

Adaletsizliğin altına imza atmayın!

Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.

Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü"

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Anahtar Kelimeler:
Hakem son dakika beşiktaş galatasaray
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