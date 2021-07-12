Beşiktaş'tan Mehmet Topal ile 1 yıllık imza

Başakşehir ile yolları ayrılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu siyah beyazlılarla 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı.
Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Mehmet Topal, Beşiktaş'tan 3 milyon TL garanti ücret ve maç başı para alacak.
Mehmet Topal'ın gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve kısa süre içerisinde kampa katılacağı bildirildi.
Başakşehir kariyerinde 64 maça çıkan Mehmet Topal, 3 gol ve 3 asistle oynadı.
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