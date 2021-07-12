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Beşiktaş'tan Mehmet Topal ile 1 yıllık imza

12.07.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

Beşiktaş'tan Mehmet Topal ile 1 yıllık imza

Başakşehir ile yolları ayrılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu siyah beyazlılarla 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Mehmet Topal, Beşiktaş'tan 3 milyon TL garanti ücret ve maç başı para alacak.

Mehmet Topal'ın gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve kısa süre içerisinde kampa katılacağı bildirildi.

Başakşehir kariyerinde 64 maça çıkan Mehmet Topal, 3 gol ve 3 asistle oynadı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
iş yapmaz verilen paraya yazık
Bu adamı alırlarsa Yönetim ve Sergen gidene kadar daha ne maçını izler ne forma alırım. Bugün imzalasın Yarın Beinsports iptal ederim. Fenerin döküntülerini bi salın artık...
Bayern Münih veya Liverpool grubuna düşmeyin yok 8-10 ile avaraj takımı olarak sonuncu olur gelirsiniz.

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