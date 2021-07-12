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Süper Lig devinden Bruma bombası

12.07.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Bruma'nın menajeri Balde ile İstanbul'da görüşecek.

Süper Lig devinden Bruma bombası

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş, Bruma'nın transfer sürecinde de belirleyici bir noktaya geldi. Bruma'nın PSV Eindhoven'den ayrılarak Türkiye'ye dönmek istemesini fırsata çevirecek olan Beşiktaş, Portekizli futbolcunun menajeri Catio Balde ile bugün saat 17:30'da İstanbul'da görüşecek.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ tarafından İstanbul ayağı yürütülen transfer projesinde, Bruma'nın menajeri ile bugün yapılacak görüşmelerin ardından yeni bir yol haritası çizilecek.

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Bruma ile ekonomik şartlarda da anlaşması beklenen Beşiktaş, PSV Eindhoven ile de Erdal Torunoğulları vasıtasıya görüşmelerini sürdürüyor.

Bruma'yı satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Beşiktaş, satın alma opsiyonunun zorunlu olmaması konusunda PSV Eindhoven'i ikna etmek için çalışıyor. PSV, Bruma için 4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu sözleşmeye koymak istiyor ancak Beşiktaş, bu opsiyonu tamamen ortadan kaldırmak istiyor.

2013'te Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Bruma
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