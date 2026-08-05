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Beşiktaş'tan Mohamed Salah sonrası dev hamle!

Sağ kanat transferinde Mohamed Salah'tan istediği sonucu alamayan Beşiktaş, rotasını bir diğer dünyaca ünlü yıldıza çevirdi. Siyah-beyazlıların, bonservisi elinde bulunan İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Beşiktaş'tan Mohamed Salah sonrası dev hamle!
Emre Şen

Sağ kanat takviyesi doğrultusunda uzun süre Mohamed Salah ile ilgilenen ancak Mısırlı yıldızın Trabzonspor ile anlaşmasının ardından listesindeki alternatiflere yönelen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, daha önce de gündeminde yer alan Jadon Sancho için yeniden harekete geçti.

TEMASLAR KISA SÜREDE BAŞLIYOR

Beşiktaş tan Mohamed Salah sonrası dev hamle! 1

Transfeed'in haberine göre; Manchester United ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest statüde bulunan 26 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlı idarecilerin kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

3 TALİBİ DAHA VAR

Beşiktaş tan Mohamed Salah sonrası dev hamle! 2

Bonservisi elinde olan İngiliz yıldızın tek talibi Beşiktaş değil. 26 yaşındaki futbolcuyu siyah-beyazlı ekibin yanı sıra eski kulübü Borussia Dortmund, İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina ve Katar ekibi Al Rayyan da yakından takip ediyor. Sancho'nun ise geleceğine dair karar vermekte acele etmediği, önündeki tüm seçenekleri detaylıca değerlendirmek istediği ifade edildi.

ASTON VILLA PERFORMANSI

Beşiktaş tan Mohamed Salah sonrası dev hamle! 3

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro gösterilen yetenekli kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da 39 resmi maça çıktı. Jadon Sancho, bu karşılaşmalarda takımına 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Jadon Sancho
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