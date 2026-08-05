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Victor Osimhen, Galatasaray hakkında kararını verdi!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sergilediği üstün performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Sarı-kırmızılı yönetim gelen teklifleri değerlendirmeye dahi almazken, dünyaca ünlü forvet de geleceğine dair son noktayı koydu.

Victor Osimhen, Galatasaray hakkında kararını verdi!
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği üst düzey grafik sonrası dünya devlerinin ilgisini üzerine çeken Nijeryalı golcü için kapılar çalınsa da yönetim ve teknik heyet tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Yıldız futbolcu için Barcelona'nın ilgisinin ardından İspanyol ekibi Atletico Madrid girişimde bulundu. İngiliz devi Manchester United, 27 yaşındaki golcüye imza attırma imkanlarını araştırırken, son hamle ise bir diğer Premier Lig temsilcisi Tottenham'dan geldi. Avrupa'nın dev kulüplerinin devreye girmesine rağmen sarı-kırmızılı idareciler teklifleri dinlemeden transfer kapısını tamamen kapattı.

OKAN BURUK'UN PLANLARININ MERKEZİNDE

Galatasaray yönetiminin "dokunulmaz" olarak gördüğü Nijeryalı forvet için teknik direktör Okan Buruk da tüm oyun planını tecrübeli golcünün üzerine inşa etti. Bu doğrultuda dünyaca ünlü santrforun takımdan ayrılması kesinlikle gündeme alınmıyor.

"GALATASARAY BENİM AİLEM"

Sarı-kırmızılı ekibin teklifleri rahatlıkla geri çevirmesinde oyuncunun kulübe olan bağlılığı da belirleyici rol oynuyor. Avrupa devlerinin radarında olmasına rağmen Galatasaray'da kalmak istediğini belirten Osimhen, "Galatasaray benim ailem ve burada çok mutluyum. Aramızda çok özel bir bağ var. Hiçbir yere gitmiyorum. Tek düşüncem taraftarımızı yeniden mutlu etmek..." ifadeleriyle geleceğine dair tüm tartışmalara son noktayı koydu.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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