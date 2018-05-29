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Beşiktaş'tan Opare'ye transfer teklifi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.05.2018 15:00 | Son Güncelleme

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın gündemine flaş bir isim geldi.

Beşiktaş'tan Opare'ye transfer teklifi

Gökhan Gönül’e alternatif oyuncu arayan siyah beyazlıların eski oyuncusu Daniel Opare’yi gündemine aldığı öğrenildi. Haber 1903'ün haberine göre; Bonservisi elinde olan Opare için Beşiktaş’ın teklif yaptığı ve Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Metin Albayrak'ın bu transferi bitirmek için büyük çaba sarf ettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Augsburg’da oynayan 27 yaşındaki Gana’lı sağ bek, 17 maçta forma giydi. Opare, 2014-2015 sezonunda ise Beşiktaş’ta forması giymiş ve 11 maçta 1 gol kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig opare Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Paso zenci topluyor cimnastikspor hayirdir
Hasan Ali’nin sözleşmesi de bitti hem rengide sarı lacivert kaçırılmaz Fiko
100 YILIN TRANSFERİ :)
bu beşiktaşın eski sevdasıda hiç gemiyor eskileri alıp napacaksın yenilere baksın
offf bombaya bak sen
Bu medya iyice ne yapacağını şaşırdı. Yakında Ailton'un Beşiktaş'a önerildiğini falan da yazarlar.
GEREKSİZ
geriye doğru vites arttırmaya devam ediyoruz anlaşılan .
ülke olarak hiç yeni oyuncu keşfetmiyoruz başka oyuncu yok oynamış gitmiş adam tekrar neden alınıyor
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