Beşiktaş'tan Orkun Kökçü pozisyonu için paylaşım! ''Basma yok! Oyna devam!''

Ziraat Türkiye Kupası C grubunda Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Devre arasına 1-1'lik skorla girilirken, siyah-beyazlı takım maç içinde Orkun Kökçü'nün ayağına basıldığı bir pozisyonda hakemin avantaj göstermesi üzerine sosyal medyadan bir tepki gösterdi.
Basma yok! Oyna devam! pic.twitter.com/MbFHjf1jWB— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 23, 2025
Beşiktaş, bu sezon oynadığı tüm derbilerde ilk golü atan taraf oldu.
Galatasaray: 1-1
Fenerbahçe: 2-3
Trabzonspor: 3-3
Fenerbahçe: 1-1 (İY)
