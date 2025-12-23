SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'tan Orkun Kökçü pozisyonu için paylaşım! ''Basma yok! Oyna devam!''

Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk hafta maçında Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanına konuk olurken, siyah-beyazlılar maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon için resmen isyan etti. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan Orkun Kökçü pozisyonu için paylaşım! ''Basma yok! Oyna devam!''
Burak Kavuncu
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası C grubunda Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Devre arasına 1-1'lik skorla girilirken, siyah-beyazlı takım maç içinde Orkun Kökçü'nün ayağına basıldığı bir pozisyonda hakemin avantaj göstermesi üzerine sosyal medyadan bir tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ PAYLAŞTI!

İLK GOLLER HEP BEŞİKTAŞ'TAN

Beşiktaş tan Orkun Kökçü pozisyonu için paylaşım! Basma yok! Oyna devam! 1

Beşiktaş, bu sezon oynadığı tüm derbilerde ilk golü atan taraf oldu.

Galatasaray: 1-1
Fenerbahçe: 2-3
Trabzonspor: 3-3
Fenerbahçe: 1-1 (İY)

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derbide Cerny ve Asensio maça damga vurdu!Derbide Cerny ve Asensio maça damga vurdu!
F.Bahçe taraftarından derbi öncesi Sadettin Saran'a büyük destek!F.Bahçe taraftarından derbi öncesi Sadettin Saran'a büyük destek!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakem Orkun Kökçü son dakika beşiktaş fenerbahçe tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İtiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

İtiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.