Beşiktaş'tan Orkun Kökçü pozisyonu için paylaşım! ''Basma yok! Oyna devam!''

Ziraat Türkiye Kupası C grubunda Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Devre arasına 1-1'lik skorla girilirken, siyah-beyazlı takım maç içinde Orkun Kökçü'nün ayağına basıldığı bir pozisyonda hakemin avantaj göstermesi üzerine sosyal medyadan bir tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ PAYLAŞTI!

İLK GOLLER HEP BEŞİKTAŞ'TAN

Beşiktaş, bu sezon oynadığı tüm derbilerde ilk golü atan taraf oldu.

Galatasaray: 1-1

Fenerbahçe: 2-3

Trabzonspor: 3-3

Fenerbahçe: 1-1 (İY)