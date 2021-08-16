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Beşiktaş'tan Ozan Tufan atağı!

16.08.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın geleceği bir kez daha tartışma konusu. Vitor Pereira ile yıldızı barışmayan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisiyle takımdan ayrılma ihtimali kuvvetlendi. Beşiktaş'ın da nabız yokladığı Ozan Tufan için sürpriz iddialar da ortaya atıldı.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan atağı!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği öne sürülen Ozan Tufan'ın Adana Demirspor maçındaki moralsiz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Son hazırlık maçlarında da ilk 11'de forma şans bulamayan Ozan Tufan'ın kilo fazlalığı da görülürken Adana Demirspor maçının 76. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edildi.

EN CİDDİ KULÜP WATFORD

Transferin son dönemecine girilirken Ozan Tufan için en yakın seçenek Premier Lig... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un '20 milyon euroyu getiren alır' dediği Ozan Tufan'ın takımdaki geleceği merak konusu olurken Ozan'la en ciddi şekilde ilgilenen takımın Watford olduğu ortaya çıktı.

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BEŞİKTAŞ DA NABIZ YOKLADI

Sarı lacivertli yönetim Beşiktaş'ın da transferi için nabız yokladığı Ozan Tufan'ı direkt rakiplerden birine vermek istemiyor. Bu nedenle yurt dışından gelen teklifleri değerlendiren Fenerbahçe cephesi, teklif edilen rakamları transfer için yeterli bulmuyor. Sergen Yalçın'ın Alanyaspor döneminde parlattığı Ozan Tufan'ı talep etmesinin en önemli nedenlerinden biri de kademi olarak düşürülecek yabancı sayısı kuralı.

OZAN TUFAN: OYNAYACAKSAM AYRILMAK İSTİYORUM

Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt veren Ozan Tufan'ın, ''Beşiktaş'ta 11 oynayacaksam ayrılmak istiyorum.'' dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Ozan Tufan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yüreksiz futbol oynayanların FB de yeri yok. Vitor en doğrusunu yapıyor. takımda papaz futbolcu istemiyor. Güle güle git.

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