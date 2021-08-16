Beşiktaş'tan Ozan Tufan atağı!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği öne sürülen Ozan Tufan'ın Adana Demirspor maçındaki moralsiz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Son hazırlık maçlarında da ilk 11'de forma şans bulamayan Ozan Tufan'ın kilo fazlalığı da görülürken Adana Demirspor maçının 76. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edildi.

EN CİDDİ KULÜP WATFORD

Transferin son dönemecine girilirken Ozan Tufan için en yakın seçenek Premier Lig... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un '20 milyon euroyu getiren alır' dediği Ozan Tufan'ın takımdaki geleceği merak konusu olurken Ozan'la en ciddi şekilde ilgilenen takımın Watford olduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ DA NABIZ YOKLADI

Sarı lacivertli yönetim Beşiktaş'ın da transferi için nabız yokladığı Ozan Tufan'ı direkt rakiplerden birine vermek istemiyor. Bu nedenle yurt dışından gelen teklifleri değerlendiren Fenerbahçe cephesi, teklif edilen rakamları transfer için yeterli bulmuyor. Sergen Yalçın'ın Alanyaspor döneminde parlattığı Ozan Tufan'ı talep etmesinin en önemli nedenlerinden biri de kademi olarak düşürülecek yabancı sayısı kuralı.

OZAN TUFAN: OYNAYACAKSAM AYRILMAK İSTİYORUM

Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt veren Ozan Tufan'ın, ''Beşiktaş'ta 11 oynayacaksam ayrılmak istiyorum.'' dediği öğrenildi.



