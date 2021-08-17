Beşiktaş'tan Ozan Tufan bombası

Beşiktaş, ilk 11'de forma giyemeyen ve bu yüzden sarı lacivertlilerde mutsuz olduğu söylenen Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan için devreye girdi.

ÇEBİ İLE KOÇ GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle Ozan Tufan için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çebi, Koç'a Ozan Tufan'ı Beşiktaş kadrosunda görmek istediğini iletti.

FENERBAHÇE KABUL ETMEDİ

Beşiktaş'ın bu talebine Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi. Başkan Koç'un Çebi'ye "Teknik direktörümüz Vitor Pereira'nın Ozan Tufan ile ilgili verdiği bir karar yok. Ozan Tufan değer verdiğimiz kaliteli bir oyuncu. Şu an için ondan yararlanmayı düşünüyoruz" dediği öğrenildi.

PEREIRA İSTEMEZSE ROTA AVRUPA

Sarıl lacivertli yönetim Ozan Tufan hakkında Teknik Direktör Vitor Pereira'nın vereceği raporu bekliyor. Pereira'nın raporunun olumsuz çıkması halinde Ozan Tufan'ın Türkiye içinde satışına sıcak bakılmıyor. Fenerbahçe kaptanının ancak yurt dışı satışına onay verilecek.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI ŞANSLI

Ozan Tufan, iki sezondur Beşiktaş filelerini havalandırıyor. Fenerbahçe kaptanı 2019-20 sezonunda sarı lacivertlilerin 3-1 kazandığı maçta uzaktan attığı şutla golü bulmuştu.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin 4-3'lük yenilgisi ile karşılaşmada 2 gol atan Ozan Tufan rövanş maçına takımına 89. dakikada beraberliği getirmişti. Bursaspor formasıyla da bir kez Beşiktaş ağlarını havalandıran Ozan Tufan'ın siyan beyazlılara karşı toplam 5 golü bulunuyor.

OZAN TUFAN'IN İSTATİSTİKLERİ

Ozan Tufan bu sezon Adana Demirspor maçının son 14 dakikasında oyuna girdi. Geçen sezon ise oynadığı 37 maçta 6 gol atarken 10 asist yaptı. Bu Ozan Tufan'ın kariyerinde ulaştığı en çok asist sayısı oldu. Fenerbahçe formasıyla toplam 174 maça çıkan Ozan Tufan'ın 21golü 24 asisti bulunuyor. (Ajansspor)



