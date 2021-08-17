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Fenerbahçe, Moussa Dembele transferinde sona geldi

17.08.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enner Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlanmasının ardından forvet transferi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sıcak gelişme yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Moussa Dembele'nin menajerlik şirketini İstanbul'a çağırırken pazarlıklarda fark 500 bin euroya kadar indi. Transferin netleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe, Moussa Dembele transferinde sona geldi

Forvet transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Enner Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlıklarının ardından temaslarını sıklaştırdı.

ALİ KOÇ İSTANBUL'A DAVET ETTİ

Bir süredir Moussa Dembele için Lyon ile görüşen Sarı-Lacivertliler, yapılan pazarlıklarda aradaki fark 500 bin euroya kadar inince oyuncunun menajerlik şirketini İstanbul'a davet etti. Başkan Ali Koç'un bizzat davetiyle İstanbul'a gelecek olan heyette Lyon Sportif Direktörü Juninho da yer alacak.

PELKAS + OZAN + 4 MİLYON EURO TALEBİ

Juninho'nun Moussa Dembele için pazarlık masasına Pelkas + Ozan Tufan + 4 milyon euro ile oturacağı öğrenildi. Fenerbahçe cephesi ise 4 milyon euroyu aşağıya çekmeye çalışacak.


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transfer Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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