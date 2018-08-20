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Beşiktaş'tan Ozan Tufan için para + takas teklif etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ozan Tufan için görüşmeler başlarken, Beşiktaş'ın Ozan Tufan'a karşılık para artı futbolcu takası teklif ettiği iddia ediliyor.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan için para + takas teklif etti

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet Gazetesi'ndeki iddiaya göre iki kulüp arasındaki görüşmeler başlarken, Beşiktaş'ın Ozan Tufan'a karşılık para artı futbolcu takası teklif ettiği belirtildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Ozan'ın takımda kalacağını söylemesine rağmen milli futbolcu bu sezon hiç forma şansı bulamadı

FENERBAHÇE'DE 99 MAÇ OYNADI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2015 yaz Ozan'ı Bursaspor'dan transfer etmek için yarışmış, sonunda kazanan taraf sarı lacivertliler olmuştu.

Fenerbahçe, bonservisi için 7 milyon Euro ödediği Ozan'a yılda 1.5 milyon Euro artı maç başı 10 bin Euro veriyor. Şenol Güneş'in Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde yıldızı parlayan Ozan Tufan, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 99 resmi maçta 9 gol attı, 8 asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'da oynadığı 39 karşılaşmada ise 4 gol kaydetti.

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş ozan tufan Fenerbahçe

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