Beşiktaş'tan parlayan yıldıza yakın takip! Samet Aybaba, izledi ve...

Beşiktaş, kadrodaki derinliği artırma hedefiyle, yıldız futbolcuların yanı sıra gelecek vadeden genç yetenekleri de göz önünde bulunduruyor.

OLUMLU NOT VERDİ

Ayvalıkgücü'nün son dönemde parlayan genç forveti Ali Habeşoğlu, Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba tarafından yakından takip ediliyor. Aybaba, Ayvalıkgücü Belediyespor ile Bayburt Özel İdare Spor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledi ve genç santraforun transferi için olumlu not verdiği öğrenildi.

ALİ HABEŞOĞLU'NUN PERFORMANSI

29 Temmuz 2004 doğumlu olan Ali Habeşoğlu, bu sezon TFF 3. Lig Grup 3'te çıktığı 9 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine topladı. 1.90 boyundaki genç golcü, profesyonel kariyerinin ilk sezonunu geçiriyor.