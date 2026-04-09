Beşiktaş'tan Patrik Schick bombası! Geri sayım başladı

Siyah-Beyazlılar, Bayer Leverkusen'in yıldız golcüsü için kesenin ağzını açtı

Beşiktaş yönetimi, 2026-2027 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlamak için transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda önceliği forvet takviyesine veren siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen'in golcüsü Patrik Schick'i gündemine aldı. Çek yıldız için uzun süredir temaslarını sürdüren Beşiktaş, transferde önemli mesafe katetti.

20 MİLYON EURO!

Almanya'dan gelen haberlere göre Beşiktaş, Patrik Schick transferi için rekor bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, 30 yaşındaki golcü için 20 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Yönetimin, Schick transferini bitirmek için tüm imkanları seferber ettiği ve kısa süre içinde resmi açıklama yapabileceği belirtiliyor.

Patrik Schick, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 35 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Çek golcü, hava toplarındaki etkinliği, bitiriciliği ve oyun zekasıyla dikkat çekiyor. Schick'in transferiyle Beşiktaş'ın hücum gücünün önemli ölçüde artması bekleniyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Schick'in transferini çok istediği ve oyuncuyla bizzat görüştüğü gelen bilgiler arasında. Schick'in de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesine yakın olduğu belirtiliyor. Beşiktaş taraftarı da bu transfere sosyal medyada büyük destek veriyor ve Schick'i sabırsızlıkla bekliyor.

Beşiktaş'ın Patrik Schick transferi, Süper Lig'de büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor. Siyah-beyazlıların, bu transferle rakiplerine gözdağı vereceği ve şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma geleceği düşünülüyor.