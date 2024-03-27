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Beşiktaş'tan PFDK sevklerine sert tepki!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.03.2024 23:27
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Beşiktaş Kulübü, ikinci başkan Hüseyin Yücel'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterdi.

Beşiktaş'tan PFDK sevklerine sert tepki!

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbolcu Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesinin ardından Yücel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle disipline sevk edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülke futbolunu en ufak bir eleştirel açıklamaya tahammül göstermeden sürekli para cezaları vererek, oyuna katkı sağlayan gönüllülerin tüm eleştiri haklarını bu vesileyle kısıtlayarak yönetmeye çalışan TFF, yeni sevkleri açıkladı. Buna göre TFF, ikinci başkanımız Hüseyin Yücel'i X hesabından, profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk etti."

Hüseyin Yücel de disipline gönderilmesine ilişkin X hesabında yer alan paylaşımında, şu görüşleri aktardı:

"Sizler korkaksınız, olayları manipüle ediyorsunuz. Sizlerin vermiş ya da vereceği cezalar bizlere ancak madalya olur. Bizler Beşiktaş taraftarı olarak hep buradayız lakin sizler en kısa zamanda yolcusunuz. Bunu da sakın unutmayın."

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