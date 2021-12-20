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Beşiktaş'tan Pinheiro açıklaması

20.12.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yeni teknik direktör çalışmaları, Önder Karaveli ve Bruno Pinheiro ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'tan Pinheiro açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-2 sona eren Fenerbahçe mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE EMRE KOCADAĞ'IN AÇIKLAMALARI

Teknik direktör yorumu sorulan Kocadağ, "Önder Hocamız çok değerli bir teknik adam. İçimizden yetişmiş bizim de çok değer verdiğimiz bir teknik direktör. 2 haftadır güzel bir performans sergiliyor. Biz teknik adam konusunda değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Henüz netleşmiş bir şey yok. Arayışlar devam ediyor. Şartlar uyuşuyor, uyuşmuyor önemli olan Beşiktaş'ın yapmak istediği, oluşturmak istediği projeye uygun bir teknik adam. Bunun değerlendirmesini biz yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KARŞILIKLI ANLAŞILAMADI"

Bruno Pinheiro konusunda sorulan soruya yanıt veren siyah-beyazlı idareci, "Pinheiro konusunda arkadaşlarımızın yönettiği bir süreç vardı orada, maalesef... Tabii bu işler imzalanmadan bitmiyor. Bizim şartlarımızda alakalı oluşmayan durumlar oldu. Karşılıklı anlaşılamadı. O noktada çok uzatmaya gerek yok. Beşiktaş'a gelmek isteyen, can atan hocalar var. Önemli olan Beşiktaş Kulübü'nün kiminli çalışmak istediği ve Beşiktaş'a gelmek isteyen hocanın bize ne vaddettiği. Biz bunları dinlemeye devam ediyoruz. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz, en iyi, en sağlıklı sonucu alacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"YERLİ-YABANCI AYIRT ETMİYORUZ"

Son olarak teknik direktör çalışmalarındaki isimlerde yabancı bir isim olup olmadığı sorulan Kocadağ, "Biz aslında oyuncu ve hoca özelinde, yerli-yabancı genç-yaşlı ayrımı yapmak çok doğru olmuyor. İyi hoca - kötü hoca, iyi futbolcu - kötü futbolcu vardır. Biz bu noktada yerli veya yabancı olarak ayırt etmiyoruz. Önemli olan Beşiktaş'ı taşıyabilecek, ileriye götürebilecek bir hoca. Bugün itibariyle Önder hocamız da olumlu mesajlar veriyor. Önder hoca zaten, farklı bir hoca gelmesi durumunda bile sistemin içinde olan ve içinde olmaya devam edecek bir hoca. O noktada ilerleyen günlerde netleşecek." sözlerini kullandı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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