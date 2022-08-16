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Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması! Sakatlık...

16.08.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı oynadığı son mücadelenin devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuna ilişkin Siyah-Beyazlı kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması! Sakatlık...
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'tan, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'in sağlık durumuna dair bir açıklama geldi.

SİYAH-BEYAZLILARIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

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"Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir"

Cezayirli yıldız, son oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasının devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı.


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Sakatlık son dakika beşiktaş ghezzal
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