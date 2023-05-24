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Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ezeli rakibe gidiyor! Hem de bonservisiyle...

24.05.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer önceliklerinden biri eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz... Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kiralayan fakat istediği performansı alamayan sarı-kırmızılılar Rıdvan Yılmaz'a yöneldi.

Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ezeli rakibe gidiyor! Hem de bonservisiyle...
Rıdvan Yılmaz

Rıdvan Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Rangers FC
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Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz harekatı başladı. Beşiktaş'tan İskoç ekip Rangers'a transfer olan fakat istediği forma şansını orada bulamayan milli oyuncu bu sezon yalnızca 13 maçta forma giyebildi. Forma giyip, kendini geliştirebileceği bir takımda forma giymek isteyen 22 yaşındaki oyuncu için Galatasaray devreye girdi.

KİRALIK DEĞİL, BONSERVİSİYLE!

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Beşiktaş'ın altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz ile ilgilenen Galatasaray, genç oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Türk olmasından dolayı yabancı kontenjanına takılmayan Rıdvan Yılmaz'ı transfer edip elini rahatlatmak isteyen sarı-kırmızılılar girişimlere başladı.

RANGERS İZİN VERMEYE SICAK

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Takımda istediği forma şansını bulamayan Rıdvan Yılmaz için ayrılığa sıcak bakan Rangers, 2 milyon euro civarında gelebilecek teklife 'evet' diyebileceği iddia edildi.


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