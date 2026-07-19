Beşiktaş'tan resmi Mohamed Salah açıklaması!

Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Mısırlı süperstar Mohamed Salah'ı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürürken, transfer masasında beklenmedik bir kriz patlak verdi. Siyah-beyazlı camiada büyük heyecan yaratan süreçle ilgili konuşan Başkan Serdal Adalı, transferin neden durma noktasına geldiğini açık yüreklilikle dile getirdi.

"MEDYADA YAZILINCA MALİ TALEPLER GÜNDEME GELDİ"

Başkan Serdal Adalı, tecrübeli kanat oyuncusunun aslında siyah-beyazlı formayı giymeye çok sıcak baktığını ve kulüple her konuda anlaştığını belirtti. Sürecin medyaya yansımasının ardından dengelerin değiştiğini ifade eden Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Muhammed Salah bu transferi onayladı ve menajeri de teklifimize ilk başta olumlu yanıt verdi. Salah hem teknik direktörümüzle hem de sportif direktörümüzle konuştu ve transfere onay verdi. Ancak daha sonra medyada 'Transferin tamamlandığı' yazılır yazılmaz menajer mali taleplerini gündeme getirdi."

YÜZDE 35 KOMİSYON ŞOKU!

Görüşmelerin kilitlenmesine neden olan asıl unsurun, oyuncunun menajeri tarafından talep edilen astronomik komisyon ücreti olduğu ortaya çıktı. İstenen oranların kulüp mali yapısını zorlayacak seviyede olduğunu vurgulayan Adalı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz."

DİĞER MENAJER İDDİALARINA YALANLAMA

Transfer sürecinde arka planda başka aracıların da devreye girdiğine yönelik basında çıkan iddialara da net bir son nokta koyan Serdal Adalı, resmi olarak sadece tek bir isimle muhatap olduklarını açıkladı. Beşiktaş Başkanı, "Sadece Ramy Abbas ile görüşüyoruz" diyerek, masada Salah'ın resmi temsilcisi dışında başka hiçbir menajerin yer almadığını kesin bir dille vurguladı.