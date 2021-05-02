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Beşiktaş'tan şampiyonluk kupası açıklaması

02.05.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray maçının sonucuna göre şampiyonluk kupasının Türk Telekom Stadı'na getirilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmadıklarını açıkladı.

Beşiktaş'tan şampiyonluk kupası açıklaması

Beşiktaş Kulübü'nden, şampiyonluk kupası hakkında bir açıklama geldi. Önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray maçının sonucuna göre şampiyonluk kupasını TT Stadı'na getirilmesi için TFF'ye bir başvuru yapmadıklarını belirten siyah-beyazlı ekip, şu mesajı paylaştı:

"Süper Lig 2020-21 sezonunun bitimine üç hafta kala 81 puanla lider konumda bulunan Futbol A Takımımızın, ligin 40. haftasında Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile oynayacağı maçın sonunda ortaya çıkacak puan durumuna göre şampiyonluğunu ilan etmesi halinde şampiyonluk kupasını Türk Telekom Stadı’nda kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunacağımız şeklinde basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Camiamızın şu anda en büyük beklentisi, başarılı performansıyla haklı bir şekilde ligin zirvesinde yer alan Futbol A Takımımızın bir an evvel şampiyonluğunu ilan ederek milyonlarca sevenini bir kez daha gururlandırmasıdır. 118 yıllık şerefli mazimizden aldığımız Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak hiçbir rakibimize asla saygısızlık yapmayız. Beşiktaşımız şampiyonluğun en büyük adayıdır ancak lig henüz bitmemiştir. Oynanacak üç maçımız daha vardır. Şampiyon olduğumuz vakit, kupamızı hak ettiğimiz şekilde ve hak ettiğimiz yerde kaldırmak en doğal hakkımızdır."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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