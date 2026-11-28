Fenerbahçe'de Maltepe'de yapılması gündeme gelen yeni stadyum projesiyle ilgili tartışmalara kulüpten açıklama geldi. Sarı-lacivertli yönetim, hem teklif hem de kongre iddialarına ilişkin merak edilen noktaları netleştirdi.

"KULÜBÜMÜZE İLETİLMİŞ HERHANGİ BİR TEKLİF BULUNMAMAKTADIR"

Fenerbahçe'nin açıklamasında, Maltepe'deki stadyum projesiyle ilgili geçmiş dönem yönetimlerinin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin bulunduğu belirtildi. Mevcut yönetim kuruluna ise resmi bir teklif ulaşmadığı vurgulandı.

KONGRE İDDİALARINA YANIT

Kulüp, Maltepe Stadyumu projesi nedeniyle kongre yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Açıklamada, projenin somut bir teklife dönüşmesi halinde yönetim kurulunun görüşünü açıklayacağı, nihai kararın ise kongre üyelerine ait olacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN RESMİ AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulübün kamuoyuyla paylaştığı açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı:

"Maltepe’de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübümüze iletilmiş herhangi bir teklif bulunmamaktadır.

İlgili projeyle yalnızca geçmiş dönem yönetimlerimizin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmeler söz konusudur.

Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzun gündeminde konuyla ilgili herhangi bir kongre planlaması bulunmamaktadır. Bu yönde kamuoyuna yansıyan haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kaldı ki söz konusu projenin kongremizin gündemine taşınabilecek somut bir teklife dönüşmesi halinde Yönetim Kurulumuz görüşünü açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Nihai karar ise her zaman olduğu gibi değerli kongremizin iradesine ait olacaktır."