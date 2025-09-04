SPOR

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a hoş geldin hediyesi! Leandro Trossard'a 22 milyon Euro

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Leandro Trossard için Beşiktaş sürpriz bir hamle yaparak Arsenal'e resmi teklifte bulundu. Transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydedildiği belirtiliyor.

Emre Şen

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle hücum hattına takviye yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar, son olarak Arsenal'de forma giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı gündemine aldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Beşiktaş tan Sergen Yalçın a hoş geldin hediyesi! Leandro Trossard a 22 milyon Euro 1

Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Trossard için Beşiktaş'ın sürpriz bir şekilde devreye girmesi, transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı. Edinilen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Arsenal'e resmi teklifte bulundu.

BEŞİKTAŞ 22 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Beşiktaş tan Sergen Yalçın a hoş geldin hediyesi! Leandro Trossard a 22 milyon Euro 2

Siyah-Beyazlıların, Trossard için 22 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ve taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Arsenal'in bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken, Beşiktaş'ın Trossard transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği belirtiliyor.

