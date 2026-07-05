Beşiktaş'tan Slovakya'da sessiz prova! MTE 1904 KFT ile berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp dönemindeki ikinci hazırlık maçında MTE 1904 KFT ile golsüz berabere kaldı.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇINDA GOL SESİ ÇIKMADI

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp programındaki ikinci hazırlık karşılaşmasında MTE 1904 KFT ile karşı karşıya geldi. MTE 1904 Sporttelep'te oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

ITALIANO'DAN GENİŞ ROTASYON

Beşiktaş mücadeleye; Emir Yaşar, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Devrim Şahin, Fahri Kerem Ay ve Semih Kılıçsoy'un yer aldığı ilk 11 ile başladı.

İLK YARI DENGELİ GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, yakalanan pozisyonlar gole çevrilemedi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

SKOR DEĞİŞMEDİ

İkinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerine rağmen iki ekip de fileleri havalandırmayı başaramadı. Böylece Beşiktaş, Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçını 0-0'lık beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını önümüzdeki günlerde oynayacağı karşılaşmalarla sürdürecek.

"DAHA ACIMASIZ OLMALIYIZ!"

Vincenzo Italiano, "Sezonu erken açtık. Bilerek açtık. Her şeyi hesapladık. Midtjylland maçı öncesi bu takım %100 hazır olmayacak. Bu bir gerçek. Ancak bu takım Midjylland maçından önce iyi bir kondisyona sahip olacak. Taktiksel olarak da istediklerimi uygulayabilecek seviyede olacak. Kulüp, bu sezon çok hırslı ve çok istekli. Lig başladığında bu takım %100 hazır olacak.

Aslında kolay değildi. Çünkü çok çalıştık biz bu dönemde. 8 gün oldu neredeyse. Yorgunluk da var oyuncularda. Aynı zamanda aramızda genç oyuncular da var.

İlk maça göre bence daha hızlıydık topla. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi. Setlerimizi de daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim. Ancak oyuncularımızın biraz daha aç, kale önünde daha acımasız ve daha yaratıcı olması gerekiyor. Yakaladığımız şansları daha iyi değerlendirmeliyiz.

Gayet iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı, daha şiddetli ve daha kaliteli olmamız gerekiyor. Böylece daha fazla gol üretebiliriz. Gol ürettikçe galibiyetler gelecektir. Bu transfer döneminde aramıza yeni arkadaşlar katılacak. Milli takımda Dünya Kupası’ndan da arkadaşlarımız gelecek.

Sezonu erken açtık, bunu bilerek yaptık. Bu takım Midtjylland maçına %100 hazır olmayacak, bu bir gerçek. Fakat maçtan önce iyi bir kondisyona sahip olacak. Taktiksel olarak da iyi bir seviyede olacak. Lig başladığında %100 hazır olacağız.

Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de gerçekten çok istekli. Uzun bir yolumuz var. İnanıyorum ki iyi çalışırsak ödülünü alacağız." dedi.