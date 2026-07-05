SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'tan Slovakya'da sessiz prova! MTE 1904 KFT ile berabere kaldı

Beşiktaş, Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçında MTE 1904 KFT ile golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesi sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

Beşiktaş'tan Slovakya'da sessiz prova! MTE 1904 KFT ile berabere kaldı
Burak Kavuncu

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp dönemindeki ikinci hazırlık maçında MTE 1904 KFT ile golsüz berabere kaldı.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇINDA GOL SESİ ÇIKMADI

Beşiktaş tan Slovakya da sessiz prova! MTE 1904 KFT ile berabere kaldı 1

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp programındaki ikinci hazırlık karşılaşmasında MTE 1904 KFT ile karşı karşıya geldi. MTE 1904 Sporttelep'te oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

ITALIANO'DAN GENİŞ ROTASYON

Beşiktaş tan Slovakya da sessiz prova! MTE 1904 KFT ile berabere kaldı 2

Beşiktaş mücadeleye; Emir Yaşar, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Devrim Şahin, Fahri Kerem Ay ve Semih Kılıçsoy'un yer aldığı ilk 11 ile başladı.

İLK YARI DENGELİ GEÇTİ

Beşiktaş tan Slovakya da sessiz prova! MTE 1904 KFT ile berabere kaldı 3

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, yakalanan pozisyonlar gole çevrilemedi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

SKOR DEĞİŞMEDİ

Beşiktaş tan Slovakya da sessiz prova! MTE 1904 KFT ile berabere kaldı 4

İkinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerine rağmen iki ekip de fileleri havalandırmayı başaramadı. Böylece Beşiktaş, Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçını 0-0'lık beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını önümüzdeki günlerde oynayacağı karşılaşmalarla sürdürecek.

"DAHA ACIMASIZ OLMALIYIZ!"

Beşiktaş tan Slovakya da sessiz prova! MTE 1904 KFT ile berabere kaldı 5

Vincenzo Italiano, "Sezonu erken açtık. Bilerek açtık. Her şeyi hesapladık. Midtjylland maçı öncesi bu takım %100 hazır olmayacak. Bu bir gerçek. Ancak bu takım Midjylland maçından önce iyi bir kondisyona sahip olacak. Taktiksel olarak da istediklerimi uygulayabilecek seviyede olacak. Kulüp, bu sezon çok hırslı ve çok istekli. Lig başladığında bu takım %100 hazır olacak.

Aslında kolay değildi. Çünkü çok çalıştık biz bu dönemde. 8 gün oldu neredeyse. Yorgunluk da var oyuncularda. Aynı zamanda aramızda genç oyuncular da var.

İlk maça göre bence daha hızlıydık topla. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi. Setlerimizi de daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim. Ancak oyuncularımızın biraz daha aç, kale önünde daha acımasız ve daha yaratıcı olması gerekiyor. Yakaladığımız şansları daha iyi değerlendirmeliyiz.

Gayet iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı, daha şiddetli ve daha kaliteli olmamız gerekiyor. Böylece daha fazla gol üretebiliriz. Gol ürettikçe galibiyetler gelecektir. Bu transfer döneminde aramıza yeni arkadaşlar katılacak. Milli takımda Dünya Kupası’ndan da arkadaşlarımız gelecek.

Sezonu erken açtık, bunu bilerek yaptık. Bu takım Midtjylland maçına %100 hazır olmayacak, bu bir gerçek. Fakat maçtan önce iyi bir kondisyona sahip olacak. Taktiksel olarak da iyi bir seviyede olacak. Lig başladığında %100 hazır olacağız.

Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de gerçekten çok istekli. Uzun bir yolumuz var. İnanıyorum ki iyi çalışırsak ödülünü alacağız." dedi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan belli olduKırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan belli oldu
Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, altın kemerin ebedi sahibi olduKırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, altın kemerin ebedi sahibi oldu
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş hazırlık maçı Vincenzo Italiano
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dengeleri baştan kuracak hamle

Dengeleri baştan kuracak hamle

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.