Beşiktaş'tan Squid Game göndermesi! Mourinho ile Okan Buruk'un kavgalı olduğu anları paylaştılar...

Beşiktaş, Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup ederek rakibinin namağlup serisini aylar sonra bitirdi. Birçok takımla mücadele etmesine rağmen henüz mağlubiyet almayan sarı-kırmızılıları deviren Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşandı. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ise maçın ardından en çok konuşulan konular arasına girdi.

"ZIPLAMAK YASAKTIR" DİYEREK OKAN BURUK'A GÖNDERME

Beşiktaş yaptığı bir paylaşımda Okan Buruk'u hedef aldı. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçtaki Okan Buruk'un görüntüsünü kullanan siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü dizi Squid Game temasını kullanarak "Mabedimizde zıplamak tehlikeli ve yasaktır." ifadelerine yer verdi.

GALATASARAYLILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaş'ın bu paylaşımı kendi taraftarı tarafından binlerce beğeni alırken, Galatasaray taraftarı tarafından ise eleştirildi.

MOURINHO İLE OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanına konuk olduğu maçta yaşanan bu zıplama pozisyonuyla ilgili Jose Mourinho konuşmuştu. Mourinho, "Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Galatasaray, Jose Mourinho'nun bu sözleri sonrası Portekizli teknik adam hakkında 'ırkçılık' iddiasıyla suç durusunda bulunmuştu.