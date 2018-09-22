Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Gökhan Töre - Ozan Tufan takası...

Sarpsborg maçında 45 dakika sahada kalmasına rağmen olumlu iş yapamayan Gökhan Töre için Ozan Tufan takası yeniden gündeme gelebilir. Performansıyla Fikret Orman'ı hayal kırıklığına uğratan Töre'nin devre arasında takasının bir kez daha gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Semih Özsoy'dan Cocu ve Ersun Yanal açıklaması!
Karius'a kötü haber! Süper Lig'in en yakışıklısı bakın kim çıktı
F.Bahçe'yi yıkan isim sosyal medyayı salladı
Beşiktaş'tan F.Bahçe ve G.Saray'a dev fark!
Galatasaray Martin Linnes ile masaya oturacak
Merve Taşkın: Karius ile buluştum
Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!
FIFA resmen açıkladı! Türkiye...
UEFA, Galatasaray ile yaptığı sözleşmeyi yeniden incelemeye başladı
Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın Göztepe maçında oynayacağı belirtildi
Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!
Okuyucu Yorumları 2 yorum