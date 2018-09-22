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Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Gökhan Töre - Ozan Tufan takası...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.09.2018 08:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş, yıldız futbolcusu Gökhan Töre için sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Gökhan Töre - Ozan Tufan takası...

Sarpsborg maçında 45 dakika sahada kalmasına rağmen olumlu iş yapamayan Gökhan Töre için Ozan Tufan takası yeniden gündeme gelebilir. Performansıyla Fikret Orman'ı hayal kırıklığına uğratan Töre'nin devre arasında takasının bir kez daha gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş gökhan töre Fenerbahçe ozan tufan

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GÖKHAN TÖRE FENERE GİDERSE COCUYA SİLAH ÇEKEREK BELKİ TAKIMIN DAHA İYİ OYNAMASINI SAĞLAYABİLİR.
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