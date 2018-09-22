Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Gökhan Töre - Ozan Tufan takası...

Sarpsborg maçında 45 dakika sahada kalmasına rağmen olumlu iş yapamayan Gökhan Töre için Ozan Tufan takası yeniden gündeme gelebilir. Performansıyla Fikret Orman'ı hayal kırıklığına uğratan Töre'nin devre arasında takasının bir kez daha gündeme gelebileceği belirtiliyor.





