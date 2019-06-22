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Beşiktaş'tan sürpriz Jakub Jankto hamlesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.06.2019 11:41 | Son Güncelleme

Abdullah Avcı yönetiminde önümüzdeki sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş ile ilgili İtalyan basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi. Siyah beyazlı takımın Sampdoria'da forma giyen 23 yaşındaki Çek orta saha oyuncusu Jakub Jankto ile ilgilendiği öğrenildi.

Beşiktaş'tan sürpriz Jakub Jankto hamlesi

Beşiktaş'ın transfer gündemine yeni bir isim daha eklendi. Siyah beyazlı kulübün, Sampdoria'da forma giyen 23 yaşındaki Jakub Jankto ile ilgilendiği iddia edildi. İtalya'da yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi Kara Kartal'ın Sampdoria'da forma giyen Jakub Jankto ile ilgilendiğini öne sürdü.

Sitenin okuyucularıyla paylaştığı haberde Sampdoria yönetiminin geçtiğimiz yaz Udinese'den kiraladığı ve bu yaz da satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu satmak için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Çek orta saha oyuncusunun, UEFA Avrupa Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş'a sıcak bakacağı ifade edildi. Jakub Jankto, merkez orta saha, on numara ve sol kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor. 19 kez Çekya Milli Takımı formasını terleten Jakub Jankto, bu süreçte 2 gol kaydetti. Slavia Prag altyapısında yetişen 23 yaşındaki Çek futbolcu, Udinese, Ascoli ve Sampdoria gibi kulüplerde oynadı.Genç futbolcu sezon başında Udinese'den Sampdoria'ya kiralanmış ve devamında satın alma opsiyonu kullanılmıştı..

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Jakub Jankto sampdoria

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