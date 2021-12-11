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Beşiktaş'tan sürpriz teknik direktör kararı! Stanislav Cherchesov....

11.12.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası teknik adam arayışları devam ederken, yabancı basından sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş teknik direktörlüğü için Stanislav Cherchesov'un gündemde olduğu iddia edildi. Cherchesov son olarak Rusya Milli Takımı'nın başındaydı.

Beşiktaş'tan sürpriz teknik direktör kararı! Stanislav Cherchesov....

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş , teknik direktör arayışlarına hızlı bir şekilde başladı. Adaylar arasında Daniel Farke, Hannes Wolf ve Thorsten Fink gibi Alman hocalar öne çıksa da Rus basını Stanislav Cherchesov'un gündemde olduğunu belirtti.

Sport-Express'in haberine göre Cherchesov'un Beşiktaş'ın başına geçmesi gündemde... Siyah-Beyazlıların yeni teknik direktör konusundaki listesinde Cherchesov da yer alıyor.

Teknik direktörlük kariyerine 2004'te Avusturya'da Kufstein ve hemen sonrasında Wacker Tirol ile başlayan 58 yaşındaki teknik adam, 2007'de Spartak Moskova'nın başına geçerek ülkesine dönmüştü. Sonrasında Sochi, Terek, Amkar, Dinamo Moskova ve Polonya ekibi Legia Varşova'yı çalıştıran Cherchesov, son olarak 2016-21 yılları arasında Rusya Milli Takımı'nın başında yer almıştı.

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JESSE MARSCH DA LİSTEDE

Cherchesov'un yer aldığı listede Daniel Farke, Şenol Güneş ve Jesse Marsch isimlerine de yer verildi. Sezon başında büyük beklentilerle Leipzig'in başına geçen Jesse Marsch'ın görevine geçtiğimiz günlerde Alman ekibi tarafından son verilmişti.


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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