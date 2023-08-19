Beşiktaş'tan Talisca ve Ramos açıklaması geldi! ''Tüm şartları zorluyoruz''

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergio Ramos ve Anderson Talisca’yla ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu. İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları...

"KENDİSİNİ TRANSFER ETMEK İÇİN TÜM ŞARTLARI ZORLUYORUM"

“Ramos için medyada 5 milyon Euro yıllık talebi olduğu yazılıyor. Bunun iki katından biraz fazla isteği oldu. Şu an Arabistan’a gitse piyasası yıllık 23-25 milyon Euro. Kendisini transfer etmek için tüm şartları zorluyorum. Olabilir. ‘Adriano’yu getirdin, Ramos niye olmuyor’ diyorsunuz. O zaman Adriano örnek Barça’da 5’e oynuyordu. Piyasası 3’e indi, aldım. Ramos’un piyasası aynı değil” ifadelerini kullandı.

"TALISCA İMKANSIZ GİBİ"

“Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca’nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi”

"BEŞİKTAŞ BİRİNİ İSTİYORSA ÇEKİP ALIR"

“Farklı oyuncular ile de görüşüyoruz. Transferde kimse ile yarış içinde değiliz. Sadece bütçemize, işimize katkı verip vermeyeceğine bakıyoruz. Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır. Şampiyonluk için kadro kuruyoruz. Buna inanıyoruz”

(Fanatik)

