Beşiktaş'tan teklif aldı mı? Rıza Çalımbay'dan açıklama

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçı sonrası Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımda teknik direktör Rıza Çalımbay, A Spor'un sorularını yanıtladı.

GALİBİYET GOLÜ AÇIKLAMASI

"İki haftadır iyi oynuyoruz. Bu maçta da aynısını yapmak hatta daha da oyunumuzun üzerine koymak istedik. Ancak çok güçlü, disiplinli bir takımla oynadık. Zor geçti ama son paslarda daha dikkatli olabilseydik rahat kazanabilirdik.

En çok konuşulan galibiyet golü oldu. Oyuncumun artniyetli olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Pozisyon devam ediyordu. Sevinmedim çünkü ne olduğunu bilmiyordum. Mustafa Muslera'nın yerde yattığını gördüğünü zannetmiyorum. Topu zor yakaladı, direkt Fajr'a çıkardı ve gol oldu. Luyindama ve Muslera çarpıştı top direkt kaleye de gidebilirdi."

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

58 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş iddiaları hakkında ise "Beşiktaş ile resmi bir görüşme yapmadım. Öyle bir teklif geldiğinde ben Sivasspor yönetimiyle görüşürüm. Ondan sonra konuşulur." ifadesini kullandı.



