Beşiktaş'tan TFF'ye 2 maç için resmi başvuru yapıldı! "Federasyonla yüz yüze konuştuk"

Beşiktaş, lige verilen aranın ardından başlayacak yoğun maç takvimi öncesinde TFF'ye 2 maç için başvuruda bulundu.

Beşiktaş başkanı Mete Vardar, Ekol TV'de yaptığı açıklamada; 8. haftasındaki Hatayspor maçı ile 16. haftadaki Adana Demirspor karşılaşmalarını pazartesi günü oynamak istediklerini belirtti.

"FEDERASYONLA YÜZ YÜZE KONUŞTUK"

"Sayın hocamız Giovanni van Bronckhorst bize taleplerini iletti. Adana Demirspor ve Hatayspor maçlarını pazartesi oynamak istediğimizi federasyonla yüz yüze konuştuk. 2 maçla ilgili yazılı ve sözlü olarak düşüncelerimizi ilettik. İnşallah o maçlar pazartesi günü oynanacaktır. Perşembe Avrupa maçları, pazartesi olursa daha rahatlık olur."

"GENİŞ BİR KADRO OLUŞTURUYORUZ"

"Kadro planlamızı yaparken geniş bir kadro oluşturuyoruz. Özkaynaktan gelen gençlerimiz Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacaklar. Yakın ve orta gelecek ekonomik olarak da katkıları olacak. UEFA'ya bildirdiğimiz listede genç oyuncularımız var. İlk lig fikstürü çekildi. Orada bir oynama olmadı. Avrupa maçları daha sonra belli oldu."