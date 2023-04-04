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Beşiktaş'tan TFF'ye resmi başvuru! "Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklansın"

04.04.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Beşiktaş ile TFF arasındaki gerginlik sürüyor. Siyah-Beyazlı ekip internet sitesinden yaptığı açıklamayla TFF'ye derbinin VAR kayıtları için resmi başvurduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "Aleyhimize verilen ilk penaltı kararının izahı mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan TFF'ye resmi başvuru! "Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklansın"

Beşiktaş ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki gerginlik sürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe derbisinde verilen hakem kararlarına yönelik sert bir açıklama yaparken, "Kulübümüz, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakanın VAR kayıtları ile aynı müsabakaya manuel zeka aracılığıyla hakem ataması yapılmasının gerçek sebebinin açıklanması talepleriyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na,

22.03.2023 tarihli kulüp açıklamamızda belirttiğimiz dün bir kez daha hatırlattığımız Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebimizin karşılık bulmaması ve oynanan son derbi maçındaki hakem performansı üzerine federasyonunuza yazılı başvuru yapılma gereği hasıl olmuştur.

Hakem Halil Umut Meler'in maç içerisinde vermiş olduğu yanlış belki de kasıtlı kararlar, kamuoyunda Beşiktaş'ı lig yarışının dışında bırakma operasyonu olarak algılanmaktadır. Özellikle aleyhimize verilen ilk penaltı kararının izahı mümkün değildir.

Bu noktada üzerine bir kez daha basarak belirtmek isteriz ki; başkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi hakem camiasında beyaz bir sayfa açılmadan problemlerin çözülmeyeceği, kaotik ortamın düzelmeyeceği artık aşikardır.

Deprem felaketi nedeniyle iki güzide kulübümüzün ligden çekilmesi sonrası bu takımlarımızın oynadıkları tüm maçların yok hükmünde sayılması gerektiği yönündeki görüşümüzün de Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde rahatsızlık yarattığını düşünmekteyiz.

Camiamızda da; bu yöndeki isteğimiz nedeniyle TFF ve bazı hakemler tarafından takımımızın önünün kesilmeye çalışıldığı düşüncesi oluşmuştur.

Kamuoyunda oluşan bu görüşlerin bertaraf edilmesi adına Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının ivedilikle açıklanmasını bekliyoruz. Bu talebimiz yine kabul görmeyecek ise de her iki kulüpten birer yetkilinin bulunacağı ortamda VAR konuşmalarının dinlenmesinde kamu yararı ve gereklilik görmekteyiz. Kaldı ki bu tek taraflı bir istek değil, rakibimiz Fenerbahçe nezdinde de kabul görmüş bir taleptir.

Yeri gelmişken belirtmek isteriz ki; yapay zeka ile atanan hakemler bu maçımızda hangi gerekçeyle manuel olarak atanmıştır? Bunun gerçek sebebi nedir? MHK ne amaçla böyle bir talepte bulunmuştur?

Tartışmaların sonlandırılması adına bu konunun da kamuoyuna izah edilmesini zaruret olarak görmekteyiz.

Saygılarımızla."


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