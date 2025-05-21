Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Gündemdeki ismi resmen yalanladılar

Beşiktaş, adı son zamanlarda transfer için anılan Gaoussou Diarra hakkında açıklamada bulundu. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada gündemde olan Gaoussou Diarra haberlerini yalanladı.

Siyah beyazlıların açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Gaoussou Diarra’nın kulübümüzün transfer gündeminde yer aldığı iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Daha önce de belirttiğimiz üzere transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili olumsuz algı yaratmak amacıyla masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan bir kez daha önemle rica ederiz.