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Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Gündemdeki ismi resmen yalanladılar

Beşiktaş resmi internet sitesinden son günlerde gündemde olan İstanbulspor'da forma giyen Gaoussou Diarra için açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Gündemdeki ismi resmen yalanladılar
Berker İşleyen
Gaoussou Diarra

Gaoussou Diarra

MLİ Mali
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: İstanbulspor
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Beşiktaş, adı son zamanlarda transfer için anılan Gaoussou Diarra hakkında açıklamada bulundu. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada gündemde olan Gaoussou Diarra haberlerini yalanladı.

Siyah beyazlıların açıklaması şu şekilde:

gaoussou-diarra-istanbulspor-1742571870-164057

Profesyonel futbolcu Gaoussou Diarra’nın kulübümüzün transfer gündeminde yer aldığı iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Daha önce de belirttiğimiz üzere transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili olumsuz algı yaratmak amacıyla masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan bir kez daha önemle rica ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş
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