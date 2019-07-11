Beşiktaş'tan transfer bombası! Tyler Boyd, Timothee Kolodziejczak ve Andres Lioi

Oyuncu satışı için en yakın ihtimal Dorukhan Toköz. Geçtiğimiz sezon takıma dahil olan, gösterdiği performansla Milli takıma kadar yükselen ve özellikle İtalyan takımlarının listesine giren Dorukhan için, birçok kulüp resmi olmayan yoldan transfer şartlarını soruyor.

Bu kulüplerin içinde en ciddi olanı ise Udinese. İtalyan ekibi Dorukhan için siyah-beyazlı kulübe resmi teklifini yapmış durumda. 6 milyon Euro garanti ve performansa göre de 2 milyon Euro bonus şeklindeki resmi teklifle Beşiktaş'ın kapısın çalan Udinese doğrudan ret cevabı almış durumda. Beşiktaş ise İtalyan ekibinden 10 milyon Euro garanti para ve sonraki satıştan en az %20 pay istiyor. Udinese, Beşiktaş'ın istediği rakamları şu an için yüksek bulurken önümüzdeki zaman diliminde bu pazarlığın kızışma ihtimali de bulunuyor.

BOYD HARİCİNDE GÜNDEME İKİ FUTBOLCU DAHA GİRDİ

Dorukhan'ın satışı gerçekleşmese de tüm şartları zorlayıp Avcı'nın istediği 3 mevkiye mutlaka transfer yapacak olan siyah-beyazlıların imza attırmak istediği ve görüşmelerde büyük mesafe kaydettiği futbolcular da var. Bunlardan ilki artık resmi imza atması beklenen ancak kulübü Guimares'e ödenmesi gereken peşinat yüzünden sarkan Tyler Boyd transferi. İstanbul'a gelen Amerikalı oyuncu, iki kulüp arasındaki görüşmelerin nihai sonuca ulaşmasını ve Beşiktaş'a resmi imza atacağı günü bekliyor.