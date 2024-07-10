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Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması! FIFA'daki dosya kapandı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.07.2024 18:49
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Beşiktaş, 1.037.525,56 Euro karşılığında FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki Tyler Boyd dosyasının kapatıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması! FIFA'daki dosya kapandı!

Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasının kapatıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

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"12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatının ödenmesine ilişkin hukuki süreç tamamlanmış olup, oyuncuya anılan 956.000 EUR fesih tazminatı ve 81.525,56 EUR faiz olmak üzere toplamda 1.037.525,56 EUR ödenmiş ve dosya kapanmıştır."

Euro 2024
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Anahtar Kelimeler:
Tyler Boyd beşiktaş
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