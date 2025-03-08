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Beşiktaş’tan, yabancı hakem açıklaması

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.03.2025 14:49
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçta yabancı hakemin görev alması yönündeki talebine Türkiye Futbol Federasyonu’nun pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini açıkladı.

Beşiktaş’tan, yabancı hakem açıklaması

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yabancı hakem görevlendirmesinin ardından Başkanımız Serdal Adalı’nın derbi maçlarımıza yabancı hakem atanmasını talep ettiği ve akabinde resmi olarak federasyona yapmış olduğumuz başvuru kamuoyunun malumudur.

Bu talebimiz adalet ilkesi gereği en doğal hakkımızdır.

Tüm bu gelişmeler ortadayken, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddialar spor kamuoyunda yer almaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz.
Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

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son dakika beşiktaş
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