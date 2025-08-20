SPOR

Beşiktaş’tan yerli operasyonu! Yönetim üç ismi gözüne kestirdi

Takıma yeni isimler katan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı ilk maçı kazandı. Eksik bölgelere yapılacak takviyeler için görüşmelerini sürdüren Kartal, yerli oyuncuları gözüne kestirdi. İşte siyah-beyazlı yönetimin hedefindeki 3 yerli futbolu…

Cansu Akalp

Takımı revizyona sokan ve yeni isimlerle takviye eden Beşiktaş, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için harıl harıl çalışıyor. Son olarak Taylan Bulut'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, 3 yerli oyuncu için masada.

Beşiktaş'ta kanat bölgesine alternatif için Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen 21 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcu Başar Önal listeye alınırken temaslar sürüyor.

DENİZ GÜL'Ü KADROSUNA KATMAYA ÇALIŞIYOR!

Semih'in Cagliari'ye kiralanması sonrası takviye isteyen Beşiktaş, Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna katmaya çalışıyor.

RIDVAN YILMAZ İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI!

Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki futbolcu için kulübünün istediği 8-9 milyon Euro civarı bonservisi aşağı çekmeye uğraşıyor. Rıdvan Yılmaz için Rangers ile pazarlıklar sürdürüyor. 1 yıl kontratı kalan 24 yaşındaki sol bek için İskoç ekibi 3.5 milyon Euro talep ederken Beşiktaş fiyatın düşmesini istiyor.

Rıdvan Yılmaz, eski takımı ile prensipte anlaşırken iki ekibin el sıkışmasını bekliyor.

