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Beşiktaş'tan Alexander Nübel atağı! Gözler Bayern Münih'te

Kaleci transferinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Alexander Nübel ismi gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Alman file bekçisinin siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı belirtilirken, transferin gerçekleşmesi için kulüpler arasındaki bonservis pazarlıkları sürüyor.

Beşiktaş'tan Alexander Nübel atağı! Gözler Bayern Münih'te
Burak Kavuncu
Alexander Nübel

Alexander Nübel

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Vfb Stuttgart
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, kaleci transferinde rotasını Alexander Nübel'e çevirdi. Siyah-beyazlıların uzun süredir takip ettiği Alman eldiven için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

NÜBEL'DEN OLUMLU MESAJ

Beşiktaş tan Alexander Nübel atağı! Gözler Bayern Münih te 1

Almanya basınından Sky DE'de yer alan haberlere göre Alexander Nübel, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakıyor. Tecrübeli kalecinin, transfer isteğini kulübüne ilettiği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği ifade edildi.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Beşiktaş tan Alexander Nübel atağı! Gözler Bayern Münih te 2

Bonservisi FC Bayern Munich'te bulunan Nübel için Alman devinin yaklaşık 10 milyon euro talep ettiği belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi ise bu rakamı 7-8 milyon euro seviyelerine çekebilmek adına temaslarını yoğunlaştırmış durumda.

ANLAŞMA YAKIN TAKİPTE

Beşiktaş tan Alexander Nübel atağı! Gözler Bayern Münih te 3

Bayern Münih'in bonservis konusunda esneklik göstermesi halinde transferin önündeki en büyük engelin kalkacağı ifade ediliyor. Dünya Kupası için Almanya Milli Takımı kampında bulunan Nübel'e ise yıllık 4 ila 5 milyon euro arasında bir maaş teklif edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Beşiktaş cephesi, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerden çıkacak sonucu beklerken, Alexander Nübel transferi siyah-beyazlı taraftarların da yakından takip ettiği dosyaların başında geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer bayern munih beşiktaş
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