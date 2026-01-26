Beşiktaş taraftarı kazan kaldırdı! Serdal Adalı için kabus dolu gece

Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmeyince tribünlerde tansiyon tavan yaptı. Siyah-Beyazlı takımın mücadelede 2-1 geriye düşmesi, taraftarın yönetime olan öfkesini açığa çıkardı.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Golden sonra takıma desteğini kesen Beşiktaşlı taraftarlar, hep bir ağızdan "Yönetim istifa" tezahüratları yaparak kulüp yönetimini protesto etti. Stadyumda uzun süre yönetim aleyhine sloganlar atıldı.

"SERDAL ADALI" VE "TRANSFER" TEPKİSİ

Taraftarların, "Serdal Adalı Beşiktaş nerede?" şeklindeki tezahüratları dikkat çekti.

Ayrıca kadro mühendisliğinden memnun olmayan Siyah-Beyazlılar, "Transferler nerede?" diye bağırarak yönetimin transfer politikasını da sert bir dille eleştirdi.