SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş taraftarı kazan kaldırdı! Serdal Adalı için kabus dolu gece

Beşiktaş'ın deplasmanda Eyüpspor karşısında 2-1 geriye düşmesiyle tribünde yer yerinden oynadı. Sahadaki oyuna ve skora isyan eden Siyah-Beyazlı taraftarların sabrı taştı. Tribünler yönetimi istifaya davet ederken, statta "Serdal Adalı" ve "Transfer" tezahüratları yankılandı.

Beşiktaş taraftarı kazan kaldırdı! Serdal Adalı için kabus dolu gece
Emre Şen

Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmeyince tribünlerde tansiyon tavan yaptı. Siyah-Beyazlı takımın mücadelede 2-1 geriye düşmesi, taraftarın yönetime olan öfkesini açığa çıkardı.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Golden sonra takıma desteğini kesen Beşiktaşlı taraftarlar, hep bir ağızdan "Yönetim istifa" tezahüratları yaparak kulüp yönetimini protesto etti. Stadyumda uzun süre yönetim aleyhine sloganlar atıldı.

"SERDAL ADALI" VE "TRANSFER" TEPKİSİ

Taraftarların, "Serdal Adalı Beşiktaş nerede?" şeklindeki tezahüratları dikkat çekti.

Ayrıca kadro mühendisliğinden memnun olmayan Siyah-Beyazlılar, "Transferler nerede?" diye bağırarak yönetimin transfer politikasını da sert bir dille eleştirdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
2 - 2
Beşiktaş Beşiktaş

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta suskunluk bozuldu, Orkun Kökçü "merhaba" dedi! Golü attı, Sergen Yalçın'a koştuBeşiktaş'ta suskunluk bozuldu, Orkun Kökçü "merhaba" dedi! Golü attı, Sergen Yalçın'a koştu
Guardiola'yı Galatasaray maçı korkusu sardı!Guardiola'yı Galatasaray maçı korkusu sardı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

G.Saray'dan Pape Gueye atağı! Ne var ne yok verilecek...

G.Saray'dan Pape Gueye atağı! Ne var ne yok verilecek...

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

500 bin konutta 9 ilin kura tarihleri belli oldu

500 bin konutta 9 ilin kura tarihleri belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.