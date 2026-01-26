MAGAZİN

Timur Savcı'nın adı 'Teşkilat' dizisi jeneriğinden silindi! Ortağı da yandı

Yasaklı madde testi pozitif çıkan yapımcı Timur Savcı'nın, TRT 1'in sevilen dizisi 'Teşkilat'taki yapımcı kimliği sona erdi. Savcı'nın adı dizinin jeneriğinden çıkarılırken, yapım şirketi TimsBi'de de önemli değişiklikler yaşandığı belirtildi.

Timur Savcı'nın adı 'Teşkilat' dizisi jeneriğinden silindi! Ortağı da yandı

Televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden yapımcı Timur Savcı, son günlerde yaşanan gelişmelerle gündeme geldi. Savcı'nın yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından, uzun yıllardır yapımcılığını üstlendiği ve büyük başarı yakalayan 'Teşkilat' dizisinde flaş bir değişiklik yaşandı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümlerinde, Savcı'nın ve ortağı Burak Sağyaşar'ın isimleri jenerikte yer almadı.

DOUBLE CLICK ŞİRKETİNE KESİLECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kulislerden gelen bilgilere göre 6 sezondur süren "Teşkilat" dizisinin ekibi artık faturalarını TimsBi şirketine değil, Double Click adlı yeni şirket üzerinden kesecek.

EŞREF RÜYA’DA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Teşkilat dizisinin yayınlandığı TRT cephesinde bu gelişmeler yaşanırken TimsBi şirketinin Kanal D için çektiği diğer dizi Eşref Rüya’da ise herhangi bir değişiklik yok. Ne jenerikle, ne de dizinin yapım şirketiyle ilgili bir güncelleme yapılmadı.

