Pape Gueye'nin ardından Galatasaray'da Yirenkyi ve Onyedika harekâtı! 30 M€...

Galatasaray transfer döneminde birden bire açıldı. Ocak ayının ilk günlerinden bu yana takımdaki eksiklerden yakınan taraftarlara, Başkan Dursun Özbek'ten arka arkaya bombalar geldi. Sarı-kırmızılı camia şimdi de orta saha transferini bitirmek için kolları sıvadı.

PAPE GUEYE BOMBASI! 30 M EURO TEKLİF EDİLİYOR...

Yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, La Liga ekiplerinden Villarreal’de forma giyen Senegalli futbolcu Pape Gueye’yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve oyuncu riçin resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Fizik gücü, top kazanma becerisi ve oyun temposuyla dikkat çeken Gueye, Villarreal’deki performansıyla Avrupa vitrininde istikrarlı bir profil çiziyor. Galatasaray teknik heyetinin, orta sahada hem savunma direncini artıracak hem de geçiş oyununa katkı sağlayacak bir isim olarak Senegalli futbolcuyu değerlendirdiği ifade ediliyor.

40 MİLYON EURO İSTEĞİ!

İspanyol temsilcisinin Afrika Kupası'nda harikalar yaratan ve attığı golle Afrika Kupası'nda Senegal'in kupayı kazanmasında önemli etkisi olan Pape Gueye için 40 milyon euro talep ettiği belirtildi.

DANİMARKA'NIN PARLAYAN YILDIZ ADAYI! CALEB YIRENKYI...

Sarı-kırmızılılar Gueye'nin alternatifini de belirledi. Cimbom, Danimarka liginin parlayan isimlerinden Yirenkyi ile temasa geçti. Caleb Yirenkyi, Okan Buruk'un genç oyuncu listesinde en beğendiği seçeneklerden biri. Galatasaray geçtiğimiz hafta Yirenky’nin maliyetlerini sordu ve birtakım görüşmeler yaptı. Yirenkyi için 30 milyon isteyen Nordsjaelland oyuncunun ayrılışına izin veriyor.

Oyuncunun Galatasaray ile ilgili bir problemi yok ancak oyuncunun kariyerini dizayn eden ve oyuncuda ciddi etkisi olan menajeri oyuncusunun Türkiye’ye gitmesini istemiyor.

Brighton, Baleba’ya oluşan ilginin ardından olası ayrılık için hemen çalışmalara başladı. Yirenkyi ve Keita Mandela için temasları bulunan Brighton, Yirenkyi’nin menajerine “bizden haber bekleyin.” dedi. Yirenkyi’nin menajeri de bu ilgiden memnun olduğu için oyuncunun şu an Türkiye’ye gitmesi konusunda olumsuz. Brighton’da gelecek hamleyi bekliyorlar.

Brighton-Baleba hattı Galatasaray’ın orta saha transferini etkileyecek gibi duruyor.

EN SON O ALINACAK!

Galatasaray yönetimi orta saha için görüştüğü isimlerdne sonuç alamaması halinde uzun zamandır anlaşmaya vardığı ve Okan Buruk'un da onay verdiği Clubb Brugge'ün orta alan oyuncusu Raphael Onyedika'yı İstanbul'a getirecek. Aslan 12 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro maaş teklif etitği oyuncuyla her konuda anlaşmaya varırken, oyuncunun Galatasaray'dan ahber beklediği belirtildi.

GALATASARAY DEVRE ARASINDA YAPTIĞI 2 TRANSFER VE MALİYETLERİ...

Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde şu ana kadar yaptığı transferler...

Noa Lang:

2 milyon euro kiralama bedeli

1.75 milyon euro maaş

Zorunlu olmayan satın alma opsiyonu

Yaser Asprilla:

Bedelsiz kiralık

1.2 milyon Euro maaş

Zorunlu olmayan satın alma opsiyonu