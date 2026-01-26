SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Pape Gueye'nin ardından Galatasaray'da Yirenkyi ve Onyedika harekâtı! 30 M€...

Süper Lig lideri Galatasaray devre arası transfer döneminde arka arkaya yaptığı transferlerle gündeme otururken, orta sahaya bir takviye daha hazırlığında. Sarı-kırmızılı camia o bölge için şimdilik 3 alternatif belirledi. Cimbom, Villarreal'in Senegal'li oyuncusu Pape Gueye, Nordsjaelland'ın parlaya yıldız adayı Caleb Yirenkyi ve Club Brugge'ün oyuncusu Raphael Onyedika'dan birini kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Pape Gueye'nin ardından Galatasaray'da Yirenkyi ve Onyedika harekâtı! 30 M€...
Burak Kavuncu
Pape Gueye

Pape Gueye

SEN Senegal
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Villarreal
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray transfer döneminde birden bire açıldı. Ocak ayının ilk günlerinden bu yana takımdaki eksiklerden yakınan taraftarlara, Başkan Dursun Özbek'ten arka arkaya bombalar geldi. Sarı-kırmızılı camia şimdi de orta saha transferini bitirmek için kolları sıvadı.

PAPE GUEYE BOMBASI! 30 M EURO TEKLİF EDİLİYOR...

Pape Gueye nin ardından Galatasaray da Yirenkyi ve Onyedika harekâtı! 30 M€... 1

Yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, La Liga ekiplerinden Villarreal’de forma giyen Senegalli futbolcu Pape Gueye’yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve oyuncu riçin resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Fizik gücü, top kazanma becerisi ve oyun temposuyla dikkat çeken Gueye, Villarreal’deki performansıyla Avrupa vitrininde istikrarlı bir profil çiziyor. Galatasaray teknik heyetinin, orta sahada hem savunma direncini artıracak hem de geçiş oyununa katkı sağlayacak bir isim olarak Senegalli futbolcuyu değerlendirdiği ifade ediliyor.

40 MİLYON EURO İSTEĞİ!

Pape Gueye nin ardından Galatasaray da Yirenkyi ve Onyedika harekâtı! 30 M€... 2

İspanyol temsilcisinin Afrika Kupası'nda harikalar yaratan ve attığı golle Afrika Kupası'nda Senegal'in kupayı kazanmasında önemli etkisi olan Pape Gueye için 40 milyon euro talep ettiği belirtildi.

DANİMARKA'NIN PARLAYAN YILDIZ ADAYI! CALEB YIRENKYI...

Pape Gueye nin ardından Galatasaray da Yirenkyi ve Onyedika harekâtı! 30 M€... 3

Sarı-kırmızılılar Gueye'nin alternatifini de belirledi. Cimbom, Danimarka liginin parlayan isimlerinden Yirenkyi ile temasa geçti. Caleb Yirenkyi, Okan Buruk'un genç oyuncu listesinde en beğendiği seçeneklerden biri. Galatasaray geçtiğimiz hafta Yirenky’nin maliyetlerini sordu ve birtakım görüşmeler yaptı. Yirenkyi için 30 milyon isteyen Nordsjaelland oyuncunun ayrılışına izin veriyor.

Oyuncunun Galatasaray ile ilgili bir problemi yok ancak oyuncunun kariyerini dizayn eden ve oyuncuda ciddi etkisi olan menajeri oyuncusunun Türkiye’ye gitmesini istemiyor.

Brighton, Baleba’ya oluşan ilginin ardından olası ayrılık için hemen çalışmalara başladı. Yirenkyi ve Keita Mandela için temasları bulunan Brighton, Yirenkyi’nin menajerine “bizden haber bekleyin.” dedi. Yirenkyi’nin menajeri de bu ilgiden memnun olduğu için oyuncunun şu an Türkiye’ye gitmesi konusunda olumsuz. Brighton’da gelecek hamleyi bekliyorlar.
Brighton-Baleba hattı Galatasaray’ın orta saha transferini etkileyecek gibi duruyor.

EN SON O ALINACAK!

Pape Gueye nin ardından Galatasaray da Yirenkyi ve Onyedika harekâtı! 30 M€... 4

Galatasaray yönetimi orta saha için görüştüğü isimlerdne sonuç alamaması halinde uzun zamandır anlaşmaya vardığı ve Okan Buruk'un da onay verdiği Clubb Brugge'ün orta alan oyuncusu Raphael Onyedika'yı İstanbul'a getirecek. Aslan 12 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro maaş teklif etitği oyuncuyla her konuda anlaşmaya varırken, oyuncunun Galatasaray'dan ahber beklediği belirtildi.

GALATASARAY DEVRE ARASINDA YAPTIĞI 2 TRANSFER VE MALİYETLERİ...

Pape Gueye nin ardından Galatasaray da Yirenkyi ve Onyedika harekâtı! 30 M€... 5

Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde şu ana kadar yaptığı transferler...

Noa Lang:
2 milyon euro kiralama bedeli
1.75 milyon euro maaş
Zorunlu olmayan satın alma opsiyonu

Pape Gueye nin ardından Galatasaray da Yirenkyi ve Onyedika harekâtı! 30 M€... 6

Yaser Asprilla:
Bedelsiz kiralık
1.2 milyon Euro maaş
Zorunlu olmayan satın alma opsiyonu

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası olay sözler! "Çocuğu deli etmişler"F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası olay sözler! "Çocuğu deli etmişler"
Tedesco'ya Rıdvan Dilmen'den sert sözler! "Ekmeğine yağ sürdü"Tedesco'ya Rıdvan Dilmen'den sert sözler! "Ekmeğine yağ sürdü"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Dursun Özbek Club Brugge Villarreal CF son dakika galatasaray nordsjaelland
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Galatasarayin transferleri toplam 300 milyon euroyu geçti sadece osimen 100 milyon euronun üzerinde bu oaranın kaynağı nedir? denetleyeciler nerde ??? kanun adalet hukuk nerde ????????
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.