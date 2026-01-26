Beşiktaş'ta kaptan patladı! Orkun Kökçü'den olay yaratan "susuyorum" çıkışı

Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında 2 puan bırakırken, maçın ardından kaptan Orkun Kökçü'nün açıklamaları gündem oldu. Takımının oyunundan ve alınan skordan hiç memnun olmayan milli yıldız, zehir zemberek ifadeler kullandı.

"DİYECEK ÇOK ŞEY VAR AMA..."

Takımın pasif kaldığını belirten Orkun, cümlelerinin arasına gizlediği mesajla dikkat çekti: "Maçın tamamına bakarsak, daha istekli ve enerjik oynamalıydık. Biraz pasif kaldık. 1-0 öne geçtik ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Diyecek çok şey var ama en iyisi burada dillendirmeyeyim. Önümüze bakmalıyız, hoş bir durum değil!"

"GOLÜMÜN HİÇBİR ANLAMI YOK"

Beşiktaş formasıyla ilk golünü atması sorulan Orkun Kökçü, kişisel başarısını elinin tersiyle itti: "İlk golümü attım ama benim için anlamı yok! Ben gol atmayayım, maç kazanalım! Sıfır golle bitireyim... Bende gole sevinç duygusu yok, üzüntü içerisindeyiz! Olmaması gereken bir durum!"