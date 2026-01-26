SPOR

Beşiktaş'ta kaptan patladı! Orkun Kökçü'den olay yaratan "susuyorum" çıkışı

Eyüpspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta sinirler gerildi. Siyah-Beyazlı formayla ilk golünü atan ancak puan kaybının üzüntüsünü yaşayan kaptan Orkun Kökçü, maç sonu adeta ateş püskürdü. Yıldız oyuncunun "Burada konuşmayayım en iyisi" sözleri geceye damga vurdu!

Emre Şen
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında 2 puan bırakırken, maçın ardından kaptan Orkun Kökçü'nün açıklamaları gündem oldu. Takımının oyunundan ve alınan skordan hiç memnun olmayan milli yıldız, zehir zemberek ifadeler kullandı.

"DİYECEK ÇOK ŞEY VAR AMA..."

Beşiktaş ta kaptan patladı! Orkun Kökçü den olay yaratan "susuyorum" çıkışı 1

Takımın pasif kaldığını belirten Orkun, cümlelerinin arasına gizlediği mesajla dikkat çekti: "Maçın tamamına bakarsak, daha istekli ve enerjik oynamalıydık. Biraz pasif kaldık. 1-0 öne geçtik ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Diyecek çok şey var ama en iyisi burada dillendirmeyeyim. Önümüze bakmalıyız, hoş bir durum değil!"

"GOLÜMÜN HİÇBİR ANLAMI YOK"

Beşiktaş ta kaptan patladı! Orkun Kökçü den olay yaratan "susuyorum" çıkışı 2

Beşiktaş formasıyla ilk golünü atması sorulan Orkun Kökçü, kişisel başarısını elinin tersiyle itti: "İlk golümü attım ama benim için anlamı yok! Ben gol atmayayım, maç kazanalım! Sıfır golle bitireyim... Bende gole sevinç duygusu yok, üzüntü içerisindeyiz! Olmaması gereken bir durum!"

